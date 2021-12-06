Van'da 4.9 büyüklüğünde deprem (2)

TUŞBA, VAN (DHA) - BAKAN SOYLU: OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR

Van'da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını belirterek, "Van'da, saat 00.46'da gerçekleşen 4,9 büyüklüğünde deprem'in ardından Valiliğimiz, Afad ve 112 ekiplerine intikal eden herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz tarafından saha taraması devam etmektedir. Van'ımıza ve hemşehrilerimize geçmiş olsun" ifadelerini kaydetti.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada ise "Van'ın Tuşba ilçesinde saat 00.46 da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelerimize göre herhangi bir can ve mal kaybı olmamıştır. Ekiplerimiz araştırmalarını sürdürüyor." ifadelerine yer verildi.

Behçet DALMAZ- Ferhat EKİNCİ/VAN-ANKARA,-