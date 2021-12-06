Van'da 4.9 büyüklüğünde deprem - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van'da 4.9 büyüklüğünde deprem

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Van'da 4.9 büyüklüğünde deprem Van Valiliği, Tuşba ilçesinde yaşanan 4.9 büyüklüğündeki depremde can ve mal kaybı yaşanmadığını duyurdu.

TUŞBA, VAN (İHA) - Van'da 4.9 büyüklüğünde deprem

VAN - Van Valiliği, Tuşba ilçesinde yaşanan 4.9 büyüklüğündeki depremde can ve mal kaybı yaşanmadığını duyurdu.

Saat 00.46'da merkez üssü Tuşba olan 4.9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Van Valiliği, Tuşba ilçesinde saat 00.46'da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı olmadığı belirtilerek, ekiplerin araştırmalarını sürdürdüğünü duyurdu.

Van'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Van'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Van'da 4.9 büyüklüğünde deprem

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title