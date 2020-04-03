Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem Van'ın Tuşba ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem

VAN - Van'ın Tuşba ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, saat 08.44 sıralarında merkez üstü Tuşba ilçesine bağlı Ermişler Mahallesi'nde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremin herhangi bir can ve mal kaybına neden olmadığı bildirildi.

Kaynak: İHA