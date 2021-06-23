Van'da 4,5 ton uyuşturucu fabrika kazanında imha edildi
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Van'da 4,5 ton uyuşturucu fabrika kazanında imha edildi

Van'da 4,5 ton uyuşturucu fabrika kazanında imha edildi
Anadolu Ajansı / Necat Hazar - Haberler | Güncel

Van'da güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen 4 ton 519 kilo 358 gram uyuşturucu ile 464 uyuşturucu hap ve 5 kök Hint keneviri fabrika kazanında yakıldı.

Van'da güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen 4 ton 519 kilo 358 gram uyuşturucu ile 464 uyuşturucu hap ve 5 kök Hint keneviri fabrika kazanında yakıldı.

Mahkemelerce soruşturma ve kovuşturma aşamasında, TCK'nin ilgili maddeleri gereğince müsaderesine karar verilen uyuşturucu maddeler, Van Adalet Sarayındaki adli emanet bürosundan Emniyet Müdürlüğüne ait kamyona yüklendi.

Güvenlik önlemleri alınarak Edremit ilçesindeki çimento fabrikasına götürülen 4 ton 519 kilo 358 gram uyuşturucu ile 464 uyuşturucu hap ve 5 kök Hint keneviri 1200 derece sıcaklıktaki kazanlara atılarak imha edildi.

Vali Yardımcısı Turgut Gülen, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 1994-2021 döneminde gerçekleştirilen 328 operasyonda 614 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 241'inin tutuklandığını söyledi.

Gülen, söz konusu operasyonlarda ele geçirilen 3 ton 950 kilo 556 gram eroin, 322 kilo 200 gram esrar, 174 kilo 339 gram sentetik uyuşturucu, 72 kilo 263 gram Afyon sakızı ile 464 uyuşturucu veya uyarıcı hap ve 5 kök Hint kenevirinin imha edildiğini belirtti.

Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Van Cumhuriyet Başsavcıvekili Lütfü Boyalı ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Tayfun Acer katıldı.

Van'da 4,5 ton uyuşturucu fabrika kazanında imha edildi
Van'da 4,5 ton uyuşturucu fabrika kazanında imha edildi
Van'da 4,5 ton uyuşturucu fabrika kazanında imha edildi
Van'da 4,5 ton uyuşturucu fabrika kazanında imha edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar

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