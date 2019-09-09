Van'da 4,3 büyüklüğündeki deprem

09.09.2019 14:16

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Saray ilçesinde yaşanan 4,3 büyüklüğündeki depremden sonra kendilerine ulaşan olumsuz bir durumun olmadığını söyledi.

Merkez üssü Van'ın Saray ilçesine bağlı Kapıköy Mahallesi merkezli deprem, ilçede kısa süreli paniğe neden oldu.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede saat 12.56'da 4,3 büyüklüğünde deprem yaşandığını hatırlattı.

"Saray ilçesinde yaşanan depremde bize ulaşan olumsuz bir durum şu ana kadar bulunmuyor" diyen Bilmez, depremin hemen ardından bölgede hasar olup olmadığını tespit etmek için kriz merkezi oluşturulduğunu kaydetti.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Uçar da kaymakamlık, jandarma ve muhtarlarla görüşüldüğünü, ilçede bir olumsuzluğun olmadığını söyledi.

Kaynak: AA