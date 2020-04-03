Van'da 4.3 büyüklüğünde deprem
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Kandilli, Deprem, Saray, Van, 3. Sayfa

Van'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Van'ın Saray ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

03.04.2020 13:26 | Son Güncelleme: 03.04.2020 13:26
Van'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Van'ın Saray ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesinden yapılan açıklamada, saat 12.42 sıralarında merkez üssü Saray ilçesi Koçbaşı Mahallesi'nde yerin 5 kilometre derinliğinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada ise depremin İran'ın Hoy bölgesi merkezli ve 4.0 büyüklüğünde olduğu bildirildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremin herhangi bir can ve mal kaybına neden olmadığı belirtildi. - VAN

Kaynak: İHA

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