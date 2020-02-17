Van'da 4.1 büyüklüğünde deprem
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Van'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Van'ın Tuşba ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

17.02.2020 23:44 | Son Güncelleme: 17.02.2020 23:44
Van'da 4.1 büyüklüğünde deprem

'ın ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir meydana geldi.


AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 23.16'da merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldi. Bu depremin ardından saat 23.18'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. - VAN

Kaynak: İHA
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