Van'da gümrük kaçağı 391 bin 322 ilaç ele geçirildi
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Van'da gümrük kaçağı 391 bin 322 ilaç ele geçirildi

Van'da gümrük kaçağı 391 bin 322 ilaç ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu - Haberler | Güncel

Van'da 6 iş yerine düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 391 bin 322 ilaç bulundu.

Van'da 6 iş yerine düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 391 bin 322 ilaç bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ürünlerin ticaretini yapan ve bunları nakledenlere yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Bu kapsamda, kentte faaliyet gösteren 6 iş yerinde yapılan aramalarda kaçak 391 bin 322 tıbbi ilaç ele geçirildi. 8 şüpheli hakkında ise adli tahkikat başlatıldı.

Van'da gümrük kaçağı 391 bin 322 ilaç ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu

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