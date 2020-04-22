Van'da 39 kilogram eroin ele geçirildi
Van'ın Çaldıran ilçesinde 39 kilogram eroin ele geçirildi.
22.04.2020 09:22 | Son Güncelleme: 22.04.2020 09:22
Van'ın Çaldıran ilçesinde 39 kilogram eroin ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bölgede uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda, ilçenin Aşağı Gülderen Mahallesi'ne bağlı Dayanç mezrası kırsalında operasyon düzenlendi.
Narkotik köpeği "İbre"nin de kullanıldığı operasyonda, araziye gömülü 39 kilogram eroin bulundu.
Kaynak: AA