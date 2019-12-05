Van'da 39 düzensiz göçmen yakalandı
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Van'da 39 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Başkale ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 39 düzensiz göçmen yakalandı.

05.12.2019 15:22 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:54
Van'da 39 düzensiz göçmen yakalandı

'ın ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 39 düzensiz göçmen yakalandı.


Güzeldere Karakol Komutanlığı ekipleri, yol uygulaması sırasında şüphelendikleri bir minibüsü durdurdu.

Yapılan aramada, 14 kişilik minibüste Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Minibüs sürücüsü gözaltına alındı, düzensiz göçmenler de işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA
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