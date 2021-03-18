Van'da 389 küçükbaşı telef olan kadın, imece usulüyle işini yeniden büyüttü
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Van'da 389 küçükbaşı telef olan kadın, imece usulüyle işini yeniden büyüttü

18.03.2021 11:15 | Son Güncelleme: 18.03.2021 12:18
Van'da 389 küçükbaşı telef olan kadın, imece usulüyle işini yeniden büyüttü

EMRE ILIKAN/YILMAZ KAZANDIOĞLU - Van'ın Çatak ilçesinde ağılın çökmesi sonucu koyunları telef olan 23 yaşındaki Şehriban Şipal, komşularının ve yakınlarının imece usulüyle hediye ettiği 200 küçükbaş sayesinde işini büyüterek sürdürüyor.

EMRE ILIKAN/YILMAZ KAZANDIOĞLU - Van'ın Çatak ilçesinde ağılın çökmesi sonucu koyunları telef olan 23 yaşındaki Şehriban Şipal, komşularının ve yakınlarının imece usulüyle hediye ettiği 200 küçükbaş sayesinde işini büyüterek sürdürüyor.

İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki Sözveren Mahallesi'nde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Şipal'in hayvanlarını barındırdığı ağıl, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimi'nde oy kullanmaya gittiği sırada yağış nedeniyle çöktü.

Mahalleye döndüğünde ağıldaki 389 küçükbaş hayvanının telef olduğunu görerek hayatının en kötü anlarından birini yaşayan Şipal'e destek vermek isteyen Sözveren ve çevredeki mahallelerin sakinleri, aralarında 200 küçükbaş hayvan toplayarak kendisine hediye etti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamında 600 metrekarelik ağıl yaptırdığı Şipal, aldığı destekler sayesinde yeniden hayata tutundu. Hediye edilen hayvanlara gözü gibi bakan Şipal, 2 yılda hayvan sayısını 400'e çıkararak azmiyle örnek oldu.

"Kimi komşumuz bir koyun, kimi de bir kuzu hediye etti"

Şipal, AA muhabirine, babasıyla hayvancılık yaparak geçinmeye çalıştıklarını söyledi.

Çöken ağılla birlikte yıkılan hayallerinin komşularının desteğiyle daha da güçlendiğini vurgulayan Şipal, "Çevre mahallerdeki komşularımız küçükbaş hayvan yardımında bulundu. Kimi komşularımız bir koyun kimi de bir kuzu hediye etti. Yapılan yardımlarla 200 küçükbaş hayvan sahibi oldum. Devletimiz de bize modern bir ağıl yaptı. Bu destekler sayesinde hayvancılığı sürdürmeye devam ediyorum." ifadelerini kullandı.

Hayvan sayısını 2 yılda 200'den 400'e çıkardığını belirten Şipal, şöyle konuştu:

"Ağılım yıkılmasına rağmen hayvancılık yapmaktan vazgeçmedim. Hayvancılığı geliştirmek için devlet desteklerine de başvuruyorum. 'Köyümde Yaşamak için Bir Sürü Nedenim Var Projesi'ne başvurdum. 100 bin liralık faizsiz krediyle koyun alıp sürümü büyüteceğim. Yardımlarından dolayı başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere devletimize ve destek veren herkese teşekkür ederim. Onları sayesinde bugün daha emin adımlarla yürüyoruz."

Baba Selim Şipal ise "Hayvanlarımızın telef olduğunu gördüğümüzde çok çaresiz kaldık, bir şey yapamadık. Yardımseverlerin desteğiyle tekrardan hayvanlarımız oldu. Devletimiz bize 600 metrekare alan üzerine büyük bir ağıl yaptı. İki yılda 400 küçükbaş hayvanımız oldu. Devletimize ve vatandaşlarımıza minnettarız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

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