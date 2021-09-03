36 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde 36 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanların deşifresi ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince ilçede 3 ikamette yapılan aramalarda, 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular, sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Organizatör olduğu tespit edilen 2 Afganistan uyruklu şüpheli tutuklandı.

Bir haftada 16, sekiz ayda da 91 organizatör hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol