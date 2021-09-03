Van'da 36 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı

Van'da 36 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı Bir ayda 91 organizatör şahıs yakalandı Van'ın İpekyolu ilçesindeki bir apartmanın 3 farklı dairesinde yapılan aramada 36 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı.

Van'da 36 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı

Bir ayda 91 organizatör şahıs yakalandı

VAN - Van'ın İpekyolu ilçesindeki bir apartmanın 3 farklı dairesinde yapılan aramada 36 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine yönelik yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Müdürlüğümüz Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; ilimiz İpekyolu ilçesindeki bir apartmanda 3 farklı dairede yapılan aramada 36 düzensiz göçmen şahıs yakalanmış, olayın şüphelileri 2 Afganistan uyruklu şahıs ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır. Son 7 günde 5'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 16 organizatör şahıs yakalanarak haklarında gerekli adli işlem yapılmıştır. 1-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında 91 organizatör şahıs yakalanarak haklarında gerekli adli işlem yapılmıştır" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul