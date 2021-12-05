Van'da 35 kilo 824 gram eroin ele geçirildi - Haberler
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Van'da 35 kilo 824 gram eroin ele geçirildi

AA / Necat Hazar - Haberler | Güncel
Van'da 35 kilo 824 gram eroin ele geçirildi

Van'da bir araçta 35 kilo 824 gram eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

VAN (AA) - Van'da bir araçta 35 kilo 824 gram eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda ekiplerce durdurulan araçta yapılan aramada, 70 paket halinde 35 kilo 824 gram eroin bulundu.

Sürücü N.T. gözaltına alındı.

AA / Necat Hazar - Son Dakika Haberleri

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