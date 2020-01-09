Van'da 35 bin 397 savcılık dosyası karara bağlandı

09.01.2020 10:46 | Son Güncelleme: 09.01.2020 10:46

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2019'da 35 bin 397 soruşturma, ihbar, talimat ve kabahat dosyasının karara bağlandığı bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Van'da yürütülen soruşturma, ihbar, talimat ve kabahat dosyalarının 2019 yılında Adalet Bakanlığı'nın "Yargıda Hedef Süre" uygulamasının da nazara alınarak en etkin şekilde karara bağlandığı belirtildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Bürosunda 26 bin 343 soruşturma dosyasına karar verildiği, ihbar dosyalarında 2 bin 849 dosyanın karara bağlandığı, talimat bürosunda 6 bin 159 talimat evrağının infazen sonuçlandırıldığı, kabahatler bürosunda ise 44 kabahat dosyasının karara bağlandığı kaydedilen açıklamada, başsavcılığın iş yüzde oranlamasının da yüzde 95 olduğu vurgulandı.

Kaynak: AA