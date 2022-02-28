Van'da 347 kilo eroin ele geçirildi - Haberler

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Van'da 347 kilo eroin ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Van'da 347 kilo eroin ele geçirildi

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 347 kilogram eroin ele geçirilirken, 27 şüpheli hakkında ise yasal işlem yapıldı.

VAN (İHA) - Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 347 kilogram eroin ele geçirilirken, 27 şüpheli hakkında ise yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 21 - 27 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 347 kilo 17 gram eroin ve 159,41 gram metamfetamin ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 27 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Van'da 347 kilo eroin ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Uyuşturucu Madde Ticareti, Polis, Eroin, Van, 3. Sayfa, Haberler

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