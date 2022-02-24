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Van'da 347 kilo eroin ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Van'da 347 kilo eroin ele geçirildi Van'da polis ekiplerince düzenlenen 2 ayrı operasyonda 347 kilogram eroin ele geçirildi.

VAN (İHA) - Van'da 347 kilo eroin ele geçirildi

VAN - Van'da polis ekiplerince düzenlenen 2 ayrı operasyonda 347 kilogram eroin ele geçirildi.

Edremit ilçesinde tespiti yapılan bir araçta narkotik dedektör köpeği Magnum ile yapılan aramada, 290 kilo 100 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Van ve Bitlis polisinin ortak çalışmasında da İpekyolu ilçesinde tespiti yapılan bir ikamette de narkotik dedektör köpeği Bobi ile arama yapıldı. Yapılan aramada 112 paket halinde 56 kilo 900 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Her iki olayda yakalanan 3 şahıs hakkında adli tahkikata başlanıldığı bildirildi.

Van'da 347 kilo eroin ele geçirildi

Van'da 347 kilo eroin ele geçirildi

Van'da 347 kilo eroin ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul - 3. Sayfa

Narkotik, Eroin, Polis, Van, 3. Sayfa, Haberler

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