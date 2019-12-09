Van'da 33 yerleşim yerinin yolu kapandı
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Van'da 33 yerleşim yerinin yolu kapandı

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 33 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

09.12.2019 09:25 | Son Güncelleme: 09.12.2019 09:29
Van'da 33 yerleşim yerinin yolu kapandı

'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 33 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.


Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle 'da 5, 'de 2 ve Gürpınar ilçesinde 26 olmak üzere toplam 33 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - VAN

Kaynak: İHA
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