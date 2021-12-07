Van'da 33 sikke ve 20 tarihi eser ele geçirildi - Haberler
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Van'da 33 sikke ve 20 tarihi eser ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Haberler | Güncel
Van'da 33 sikke ve 20 tarihi eser ele geçirildi

VAN'ın Özalp ilçesinde, jandarma ekiplerinin eve düzenlediği operasyonda, 33 sikke ile tarihi eser olduğu değerlendirilen 20 obje ele geçirildi.

ÖZALP, VAN (DHA) - VAN'ın Özalp ilçesinde, jandarma ekiplerinin eve düzenlediği operasyonda, 33 sikke ile tarihi eser olduğu değerlendirilen 20 obje ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Özalp'te bulunan S.M.'nin elinde tarihi eser olduğu yönünde ihbar aldı. Harekete geçen ekipler, şüphelinin adresine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, 33 sikke ile tarihi eser olduğu değerlendirilen 20 obje ele geçirildi. S.M. gözaltına alınırken, ele geçirilen malzemeler de muhafaza edildi.


Van'da 33 sikke ve 20 tarihi eser ele geçirildi

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Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Son Dakika Haberleri

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