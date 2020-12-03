Van'da 33 kilo uyuşturucu ele geçirildi
03.12.2020 10:03 | Son Güncelleme: 03.12.2020 10:06
VAN'ın Gürpınar ilçesinde polisin bir otomobilde yaptığı aramada 28 kilo 772 gram eroin ile 4 kilo 209 gram metamfetamin ele geçirdi.
VAN'ın Gürpınar ilçesinde polisin bir otomobilde yaptığı aramada 28 kilo 772 gram eroin ile 4 kilo 209 gram metamfetamin ele geçirdi. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
?İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gürpınar ilçesi uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri otomobili durdurarak arama yaptı. Aramada 28 kilo 772 gram eroin ile 4 kilo 209 gram metamfetamin ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Orhan AŞAN