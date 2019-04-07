Van'da 33 Kilo 233 Gram Esrar Ele Geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, durdurulan bir araçta 33 kilo 233 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Başkale ilçesinden kent merkezine uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, takibe aldıkları aracı Başkale ilçesi Oğulveren Mahallesi yakınlarında durdurdu. Uyuşturucu madde arama köpeği 'Alem' ile yapılan aramada 33 kilo 233 gram toz esrar ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: DHA