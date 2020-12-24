Van'da 320 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 320 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 55, Başkale'de 6, Çatak'ta 45, Edremit'te 3, Erciş'te 1, Gevaş'ta 3, Gürpınar'da 160, İpekyolu'nda 5, Muradiye 13, Saray'da 11, Tuşba ilçesinde ise 18 olmak üzere toplam 320 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Yapım Bakım ve Onarım Müdürlüğü ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı