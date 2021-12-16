Van'da 30 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

VAN (DHA) - VAN'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan, 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.Ş., cezaevine teslim edildi.

Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, İpekyolu ilçesinde 'İftira', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan firari G.Ş., ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. G.Ş., jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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