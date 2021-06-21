Van'da 30 bin TL değerindeki 161 adet çalınan malzeme ele geçirildi
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Van'da 30 bin TL değerindeki 161 adet çalınan malzeme ele geçirildi

Van'da 30 bin TL değerindeki 161 adet çalınan malzeme ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'da 3 ayrı evden çalınan ve toplam değeri 30 bin TL olan 161 adet malzeme ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.

Van'da 3 ayrı evden çalınan ve toplam değeri 30 bin TL olan 161 adet malzeme ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 18 Haziran 2021 tarihinde meydana gelen 4 ayrı hırsızlık olayı ile ilgili olarak şüpheli/şüphelilerinin tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Tuşba İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlilerimizce; olay yerleri ve çevrelerinde izlenen güvenlik kamera görüntüleri incelenmesi ve saha çalışmaları neticesinde hırsızlık konularının faillerinin M.K. ve D.E. isimli şahıslar olduğu tespit edilerek, 20 Haziran 2021 günü M.K. görevlilerimizce yakalanmıştır. Şahsın ikametinde yapılan aramada; 3 ayrı evden çalınan, toplam değeri 30 bin TL olan 161 adet çeşitli elektrik malzemesi, 1 adet matkap, 1 adet spiral, 1 adet 15 bin TL değerinde televizyon ve olayda kullanılan 1 adet el arabası bulunarak muhafaza altına alınmış ve müştekilerine teslim edilmiştir. Ayrıca ele geçirilen 1 adet bisiklet, 1 adet klima ve 1 adet kamp çadırının müştekileri tespit edilememiş olup, tespitine yönelik çalışmalar devam etmektedir. M.K. isimli şüpheli şahıs mahkemeye çıkarılmak üzere gözaltına alınmıştır. Olayın diğer şüphelisi D.E. isimli şahsı yakalamaya yönelik çalışmalar devam etmektedir" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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