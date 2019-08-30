Van'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

30.08.2019 14:53

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıldönümü Van'da Valilik bahçesindeki Atatürk anıtı önü ve Beşyol Meydanında düzenlenen programla kutlandı.



Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başlayan program, ardından Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş'ın çelenk sunumuyla devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Vali Bilmez ve Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı İlbaş, Valilik makamında tebligatları kabul etti. Beşyol Meydanı'nında devam eden programda törene katılan vatandaşların ve güvenlik güçlerinin bayramını kutladı.



Kutlama programı günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşmanın Üsteğmen Doğukan Kaya tarafından yapılması ve şiir okunmasıyla sürdü. Program halkoyunları ekibinin gösterisi ve tören birliklerinin geçişiyle son buldu.



Törene, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Mehmet Emin Bilmez, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Emniyet Müdürü M. Suat Ekici, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, kurum amirleri, siyasi parti, askeri ve mülki erkan, şehit ve gazi yakınları, gaziler, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.



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Erciş'te Zafer Bayramı coşkusu



(Fotoğraflı)



Nihat Çavuşoğlu



VAN (İHA) - 30 Ağustos Zafer Bayramının 97. yıl dönümü, tüm yurtta olduğu gibi Van'ın Erciş ilçesinde de kutlandı.



Kaymakamlık binası önünde yapılan törene, Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, Garnizon Komutanı Albay Ahmet Uğurlu, Erciş Belediye Başkan Vekili Mehmet Marufoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, AK Parti Erciş İlçe Başkanı Adnan Aydın, MHP İlçe Başkanı Murat Işık, askeri erkan, kamu kurum amirleri, oda ve sivil toplum örgütü başkanları, gaziler, şehit aileleri ile vatandaşlar katıldı. Atatürk büstüne çelenk bırakılması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos mesajının okunmasıyla devam etti. Günün anlam ve öneminin belirtildiği tören, kaymakamlık makamında tebriklerin kabulü ile sona erdi.



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Özalp 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı.



(Fotoğraflı)



Nihat Özbay



VAN (İHA) – Van'ın Özalp ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.



Özalp ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramının 97'nci yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı. Özalp Kaymakamlığı önündeki Atatürk büstüne çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan tören, günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşma ile devam etti. Özalp ilçesine yeni atanan Kaymakam Abdulkadir Çelik, makam odasında tebrikleri kabul etmesi son buldu.



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Başkale'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) – Van'ın Başkale ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı.



Başkale ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramının 97 yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı. Çarşı merkezinde bulunan Atatürk büstüne çelenklerin sunulması ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Günün anlam ve öneminin belirtilmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mesajını ilçe Kaymakamı Asım Solak okunarak tören, tebriklerin kabulü ile sona erdi.



Törene, İlçe Kaymakamı Asım Solak, Garnizon Komutanı Piyade Albay İlker Ertuğrul, Belediye Başkan Vekili Nezmi Elter ve kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. - VAN

Kaynak: İHA