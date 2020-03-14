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Van, Ekonomi

Van'da '3. Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı' devam ediyor

Van'da Anatolia Grup tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen 'Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı' yoğun ziyaretçiyle devam ediyor.

14.03.2020 18:44 | Son Güncelleme: 14.03.2020 18:44
Van'da '3. Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı' devam ediyor

Van'da Anatolia Grup tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen 'Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı' yoğun ziyaretçiyle devam ediyor.


Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarında hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. Fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Anatolia Grup Genel Koordinatörü Özgür Çelik, bu yıl 3'üncüsünü düzenledikleri fuara olumsuz durumların yaşanmasına rağmen yoğun geçtiğini belirtti. Fuarın 4'üncüsünü de ekim ayında düzenlemeyi planladıklarını ifade eden Koordinatör Çelik, "Van'da bu yıl fuarımızın 3'üncüsünü gerçekleştiriyoruz. Daha önce iki kez daha bu etkinliği gerçekleştirdik. Her geçen yıl katılımcı ve ziyaretçi sayımız artıyor. Bu sene de içinde bulunduğumuz zor döneme rağmen katılımdan razıyız. Türkiye'de bu kadar olumsuz algı varken Van halkı bize teveccüh göstererek oldukça yoğun bir ziyaretçi sayısına ulaştık. Firmalarımız da bu yoğunluktan oldukça memnun. Fuarımızın 4'üncüsünü de Ekim ayının sonunda gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Firmalarımız bu fuarımız için şimdiden sıraya girmiş. Yine oldukça güzel bir ilgi var. Ekim ayında geçmiş Van fuarlarındaki yoğunluğu yakalayacağımızı umut ediyorum" dedi.


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin pazartesi gününden itibaren fuarları iptal ettiği kararını hatırlatan Çelik, firmalar olarak bu kararın arkasında duracaklarını kaydetti. Fuarda yer almaktan mutluluk duyduklarını dile getiren firma yetkilileri ise Van halkının ilgisinden memnun kaldıklarını belirterek, yarın da devam edecek fuara herkesi davet etti. - VAN

Kaynak: İHA

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