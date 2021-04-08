Van'da 3 yerden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli yakalandı
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Van'da 3 yerden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca - Haberler | Güncel
Van'da 3 yerden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli yakalandı

Van'ın Erciş ilçesinde güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu 2 iş yeri ve bir kurumdan hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Van'ın Erciş ilçesinde güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu 2 iş yeri ve bir kurumdan hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, inşaat malzemesi satan bir iş yeri, markette ve bir kamu kurumunda yaşanan hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, 3 hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli Y.T'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca

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