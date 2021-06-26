Van'da 3'üncü basamak yoğun bakımı açıldı
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Van'da 3'üncü basamak yoğun bakımı açıldı

İhlas Haber Ajansı / Yılmaz Sönmez - Haberler | Yerel

Van'da 3'üncü basamak yoğun bakımı açıldı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde 29 yataklı üçüncü basamak yoğun bakım ünitesi açıldı.

Van'da 3'üncü basamak yoğun bakımı açıldı

VAN - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde 29 yataklı üçüncü basamak yoğun bakım ünitesi açıldı.

Doğu Anadolu Bölgesinde yaklaşık 3 milyon hastaya hizmet veren SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde üçüncü basamak yoğun bakım ünitesi açıldı. En ağır hastalara hizmet verecek düzeyde olan ve server sistemlerinin yer aldığı ünitenin açılışına, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar ve Abdulahat Arvas, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetcioğlu ile hastane yönetimi katıldı.

Programda bir konuşma yapan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, üçüncü basamak yoğun bakım ünitesinin hastaneye ciddi bir katkı sunacağını belirtti. Vali Bilmez, "Sağlık bilgi sistemi sadece hastaneye değil, Van Sağlık İl Müdürlüğü'ne de hizmet edecek. Bu yoğun bakım sadece Van'a değil bölgemize hitap edecek. Bunların ilimize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Van depremi sonrası önemli bir rol üstlendiğini anımsatan AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar ise "Depremde Vanlıların sığınağı bu hastaneydi. AK Parti hükümetlerinin sağlıkta yaptığı devasa çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti öncesi Van Devlet Hastanesinin kötü durumunu anlatan Van Milletvekili Abdulahat Arvas da "O dönemdeki hastane koşulları çok kötüydü. Temizlikten yoksun, ilaç kokusu ve fiziki koşulları yetersiz olması gibi sıkıntılar vardı. Bu hastanelere sağ giren hasta çıkar şekilde hizmet veriliyordu. Ancak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan döneminde hastanelerimiz şifahanelere döndü" şeklinde konuştu.

29 yataklı yoğun bakım ünitesi ve server sistemlerinin yer aldığı hastane yönetim siteminin açılışını yaptıklarını dile getiren Hastane Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik de, "Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, bildiğiniz gibi yaklaşık bin 600 yataklı üçüncü basamak bir üniversite hastanesidir. Bu hastanemiz Van ve çevre iller dahil yaklaşık 3 milyon nüfusa hizmet vermektedir. Üçüncü basamak hastanelerin olmazsa olmazı da yoğun bakım hizmetidir. Yoğun bakım hizmetleri de 3 seviyeye ayrılmaktadır. Bu sınıflandırmanın amacı hastaların ağırlık derecesine göre seçilmesidir. En ağır hastaların üçüncü basamak, orta düzeyde olanların ikinci basamak, hafif hastalığı olanların ise birinci basamak yoğun bakımlara alınması şeklindedir. Üçüncü basamak yoğun bakım en üst düzeyde hizmetin verildiği yoğun bakımlardır" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından üçüncü basamak yoğun bakım ünitesi, protokolün kurdele kesimiyle hizmete açıldı.

Van'da 3'üncü basamak yoğun bakımı açıldı
Van'da 3'üncü basamak yoğun bakımı açıldı
Van'da 3'üncü basamak yoğun bakımı açıldı
Van'da 3'üncü basamak yoğun bakımı açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yılmaz Sönmez

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