Van'da, 3'ü yaralı 47 kaçak göçmenin yakalandığı minibüs sürücü tutuklandı

VAN'ın Tuşba ilçesinde, polis ve jandarma ekiplerinin takibi sonucu içerisinde 3'ü yaralı 47 kaçak göçmenin yakalandığı minibüsün sürücüsü M.İ., Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

VAN'ın Tuşba ilçesinde, polis ve jandarma ekiplerinin takibi sonucu içerisinde 3'ü yaralı 47 kaçak göçmenin yakalandığı minibüsün sürücüsü M.İ., Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kaçak göçmenlerin ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.

Van- Erciş yolundaki Çolpan Mahallesi'nde, dün polis ve jandarma ekiplerinin kendisini takip ettiğini fark eden M.İ., kullandığı 21 HA 2015 plakalı minibüsün kontrolünü kaybederek, tarlaya girdi. M.İ., kazanın ardından araçtan inip, kaçmaya çalışırken, ekipler tarafından yakalandı. 15 kişi kapasiteli minibüsten ise Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu 3'ü yaralı 47 kaçak göçmen indi. Kaçak göçmenler, Erciş Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İşlemleri tamamlanan göçmenler, yapılan sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi. Sürücü M.İ ise çıkartıldığı mahkemece göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz