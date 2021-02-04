Van'da, 3'ü güvenlik korucusu 4 kişiyi şehit eden teröriste 5 kez müebbet
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Van'da, 3'ü güvenlik korucusu 4 kişiyi şehit eden teröriste 5 kez müebbet

04.02.2021 13:30 | Son Güncelleme: 04.02.2021 13:52
Van'da, 3'ü güvenlik korucusu 4 kişiyi şehit eden teröriste 5 kez müebbet

Van'da, 3'ü güvenlik korucusu 4 kişiyi şehit eden teröriste 5 kez müebbetVAN'da, 5 yıl önce 3'ü güvenlik korucusu 4 kişinin şehit olduğu, minibüse yönelik silahlı terör saldırısıyla ilgili tutuklu yargılanan PKK'lı terörist E.G., 5 kez müebbet ve 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Van'da, 3'ü güvenlik korucusu 4 kişiyi şehit eden teröriste 5 kez müebbet

VAN'da, 5 yıl önce 3'ü güvenlik korucusu 4 kişinin şehit olduğu, minibüse yönelik silahlı terör saldırısıyla ilgili tutuklu yargılanan PKK'lı terörist E.G., 5 kez müebbet ve 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. 

Başkale ilçesine bağlı Eşmepınar Mahallesi sınırlarında, 9 Kasım 2016'da, terör örgütü PKK mensuplarınca minibüse yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Terör saldırısında, minibüste bulunan 3'ü güvenlik korucusu 4 kişi şehit oldu, 2 kişi de yaralandı. Saldırının ardından gözaltına alınan E.G. adlı PKK'lı terörist, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Terörist E.G. hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan davanın karar duruşması, Van 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu sanık E.G.'nin cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandığı duruşmada, avukatı hazır bulundu. Savunmaları dinleyen mahkeme heyeti, 3 güvenlik korucusu ve 1 sivilin şehit olduğu saldırıya katıldığı belirlenen E.G.'nin 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak', 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek', 'terör örgütüne üye olmak' suçlarından 5 kez müebbet ve 10 yıl 10 ay hapis ile cezalandırılmasına karar verdi.

VAN, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gülay KUYUCU

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