Van'da, 3 metreyi bulan karda yol açma çalışması
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Van'da, 3 metreyi bulan karda yol açma çalışması

04.02.2021 14:09 | Son Güncelleme: 04.02.2021 14:13
Van'da, 3 metreyi bulan karda yol açma çalışması

VAN'da karla mücadele ekipleri, kar yağışının ardından kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

VAN'da karla mücadele ekipleri, kar yağışının ardından kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, yer yer 3 metreyi bulan karda, yolların açık kalması için zorlu çalışma yürütüyor.

Bölgede özellikle son 1 ayda etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağan son kar ile 159 yerleşim yerinin yolu kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ile Karayollar'ına bağlı karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışma başlattı. Yer yer 3 metreyi bulan karda, 24 saat aralıksız çalışan ekipler, kapanan yollardan 157'sini yeniden açtı. Kalan 2 yerleşim yeri yolunun açılması için de çalışmalar sürdürülüyor. Tipi nedeniyle açılan bazı yolların tekrar kapandığını belirten ekipler, özellikle kırsal bölgede yaşayanların mağdur olmaması için büyük çaba sarf ettiklerini söyledi.


Van'da, 3 metreyi bulan karda yol açma çalışması
Van'da, 3 metreyi bulan karda yol açma çalışması
Van'da, 3 metreyi bulan karda yol açma çalışması
Van'da, 3 metreyi bulan karda yol açma çalışması
Van'da, 3 metreyi bulan karda yol açma çalışması
Van'da, 3 metreyi bulan karda yol açma çalışması
Van'da, 3 metreyi bulan karda yol açma çalışması
Van'da, 3 metreyi bulan karda yol açma çalışması
Van'da, 3 metreyi bulan karda yol açma çalışması
Van'da, 3 metreyi bulan karda yol açma çalışması
Van'da, 3 metreyi bulan karda yol açma çalışması
Van'da, 3 metreyi bulan karda yol açma çalışması
Van'da, 3 metreyi bulan karda yol açma çalışması
Van'da, 3 metreyi bulan karda yol açma çalışması

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gülay KUYUCU

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