Van'da 3 mahallede karantina uygulaması sona eriyor Van'ın İpekyolu ilçesinde korona virüs nedeniyle 3 mahallede uygulanan karantinanın bu gece sonlandıracağı belirtildi.

Van'ın İpekyolu ilçesinde korona virüs nedeniyle 3 mahallede uygulanan karantinanın bu gece sonlandıracağı belirtildi.

İpekyolu Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "5 Mayıs 2020 tarihinde alınan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile ilçemize bağlı Gövelek, Arıtoprak ve Karakoç mahallelerinde başlatılan karantina süresi, bu mahallelerimizde yeni korona virüs (Covid-19) vakasının görülmemesi ve vatandaşlarımızın izleme sürelerinin bitmesi sebebiyle 26 Mayıs 2020 tarihinde alınan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 26 Mayıs 2020 saat 24.00 itibarıyla sonlandırılacaktır. Bu süreçte hastalıkla mücadelede elde edilen kazanımları korumak amacıyla vatandaşlarımızın sosyal mesafeye, kişisel hijyene ve sağlık kuruluşlarımızın tavsiyelerine azami şekilde uymaları önem arz etmektedir. Ortanca Mahallemizdeki karantina süreci devam etmektedir" denildi. - VAN

Kaynak: İHA