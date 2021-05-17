Van'da 3 kişide koronavirüs tespit edilen mahalle karantinaya alındı

VAN'ın Gürpınar ilçesinde 640 nüfuslu Çakınlı Mahallesi, 3 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.

VAN'ın Gürpınar ilçesinde 640 nüfuslu Çakınlı Mahallesi, 3 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.

Gürpınar ilçesine bağlı Çakınlı Mahallesi'nde 3 kişide koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine 68 hane ve 640 nüfuslu mahalle 10 gün süreyle karantinaya alındı. Mahallede, jandarma güvenlik önlemi alıp, giriş ve çıkışlara izin vermezken, sağlık ekipleri pozitif çıkan vakalarla temas halinde olan halkı tespit etmek için filyasyon çalışması başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tuncay AVCI