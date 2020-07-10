Van'da 3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi Van'da bir kargo şubesinde yapılan aramada 3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da bir kargo şubesinde yapılan aramada 3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesindeki bir kargo şubesinde arama yaptı.

Narkotik köpeği "Zeus"un da kullanıldığı aramada, bir valizin taban kısmıyla astarı arasına gizlenmiş 12 paket halinde 3 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan A.İ. ile B.B.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA