Van'da 3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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Van'da 3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Van'ın Gürpınar ilçesinde 3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Van'da 3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
16.06.2020 15:01 | Son Güncelleme: 16.06.2020 15:36

Van'ın Gürpınar ilçesinde 3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda, ilçeye bağlı Ongün Mahallesi'ne operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, arazide taşların arasına gizlenmiş 3 kilogram sentetik uyuşturucu buldu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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