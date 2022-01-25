Van'da 3 kilo 995 gram toz esrar ele geçirildi - Haberler
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Van'da 3 kilo 995 gram toz esrar ele geçirildi

Van'da 3 kilo 995 gram toz esrar ele geçirildi

Van'ın Gevaş ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 3 kilo 995 gram toz esrar ele geçirildi.

GEVAŞ, VAN (İHA) - Van'ın Gevaş ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 3 kilo 995 gram toz esrar ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gevaş ilçesinde şüphe üzerine durdurulan kamyonette arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Kamyonetin kasasında bulunan pakete narkotik köpeği Duman'ın tepki vermesi üzerine yapılan kontrolde toplam 3 kilo 995 gram toz esrar maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili olarak araç sürücüsü işlemleri yapılmak üzere adli makamlara sevk edilmiştir" denildi. - VAN

Van'da 3 kilo 995 gram toz esrar ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Jandarma, Gevaş, Esrar, Van, 3. Sayfa, Haber

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