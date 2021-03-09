Van'da 3 dilde "Love Erdoğan" görseli ekranlara yansıtıldı

Van'da ABD'nin New York kentindeki reklam panosunda yer alan "Stop Erdoğan" ifadesine cevaben LED ekrana "Love Erdoğan" görseli yansıtıldı.

New York'ta "Silenced Turkey" imzasıyla yayınlanan "Stop Erdoğan" ilanına Van'dan tepki geldi.

"Stop Erdoğan" ifadesine yanıt olarak Van'ın en işlek yerlerinden Beşyol Meydanı'ndaki LED ekranda Türkçe, Kürtçe ve İngilizce "Love Erdoğan" görseline yer verildi.

LED reklam panolarında yer alan "Love Erdoğan" görselleri, Vanlılardan ilgi gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol