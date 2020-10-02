Van'da 3 çocuk annesi kendi işinin patronu oldu

VAN'da yaşayan 3 çocuk annesi Nurcan Arap (36) yıllardır hayalini kurduğu halı yıkama fabrikasını açıp, kendi işinin patronu oldu.

VAN'da yaşayan 3 çocuk annesi Nurcan Arap (36) yıllardır hayalini kurduğu halı yıkama fabrikasını açıp, kendi işinin patronu oldu. 9 yıl önce eşinden boşanan Arap, yaptığı işte herkese örnek olmak istiyor.

Van'da 17 yaşındayken evlenen Nurcan Arap, şiddetli geçimsizlik nedeniyle 9 yıl önce eşinden boşandı. Yıllardır kendi işinin patronu olmak isteyen Arap, kredi çekerek halı yıkama fabrikası kurdu. Nurcan Arap'a ailesi ve çocukları da tam destek verdi. Çevresindekilerin 'yapamazsın' sözlerine aldırmayan Arap, işinde en iyisini yapmak için mücadele veriyor.

'KADIN OLARAK HANGİ HAKLARA SAHİP OLDUĞUMU ÖĞRENDİM'9 yıl önceye kadar geleneksel aile yapısıyla yetiştirilmiş bir kadın olarak hayatına devam ettiğini belirten Nurcan Arap şöyle konuştu: "Birçok şeyi aslında benim kaderimmiş gibi yaşayıp giderken, bir yerden sonra kadın olarak kendimi sorgulamaya başladım. 'Kadın olarak ne yapabilirim, hayatın neresinde tutunabilirim?' diyerek kendi kimliğimi bulmak adına araştırmaya girdim. Bu süre içinde hayatımın gerçekten dönüm noktası diyebileceğim bir olay yaşadım ve bir kadın vakfıyla tanıştım. O sürede kadın olarak neler yapabileceğimi, hangi haklara sahip olduğumu kimliğim ve kişiliğimin ne olduğunu ve sadece birinin eşi birinin annesi olarak değil de bir kadın olarak hayatın neresinde tutunabileceğimi fark etmemi sağladılar. 9 yıl öncesine kadar hiç evden çıkmazken sonrasında il dışına çıkıp, kendi ayaklarımın üzerinde durabileceğimi ve eşinden ayrılmış bir kadın olarak 3 çocuğuma nasıl sahip çıkabileceğim mesajını vermeye çalıştım"'BUNU SADECE ERKEKLER YAPAR ALGISINI KIRDIM'Yıllarca aklında kendi işletmesini açma hayalinin olduğunu belirten Arap, "Dernekteyken bunun yönlendirmesini başvuran kadınlara da yapıyordum. Annemden sonra iki kadının varlığı hayatımın şekillenmesine neden oldu. Daha sonra kendi yerimi açmaya karar verdim. ve kredi çekip, kendi işletmemi açtım. Bir kadın olarak da neler yapabileceğimin farkına vardım. Böylelikle bir kadın olarak kendi ayaklarımın üzerinde nasıl durabileceğimin mesajını çevremdeki herkese verdim. Halı yıkama sektörüne girdim. Aslında bu sektör biraz zor. Toplum olarak da bunu sadece erkekler yapar diye düşünüyoruz. Çünkü güç isteyen bir sektör olduğu için bunu sadece erkekler yapar, diye düşünüyoruz. Türkiye genelinde bu işi yapan kadın sayısı çok az. Bunu sadece erkekler yapar algısını kırmak adına bu işe girdim. Aslında bu sektörde kadının bakış açısı daha farklı oluyor. Gelen her ürünü büyük titizlikle müşterimin memnun olacağı şekilde evine gönderiyorum. Tabi geri dönüşümler beni çok mutlu ediyor. Memnun kalıp bunu dile getirenler oluyor" dedi. 'YAPAMAZ DİYENLER ŞİMDİ TAKDİR EDİYOR'

Bu süre içinde ailesinin kendine çok büyük destek olduğunu da anlatan Arap, "En güzel desteği annem ve babamdan gördüm. Biz, her şekilde senin arkandayız, hep destekçin olacağız dediler. Annem, babam, kardeşlerim ve şimdi de çocuklarım bana büyük destek oldular. Buradan ailelere şu mesajı vermek istiyorum; Lütfen kadınlara destek olun ve onların neler yapabileceğini görün. Ben ilk çalışmaya başladığımda kadın yapamaz diye ön yargılarla karşılaşırken, bugün takdir ediliyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet DALMAZ