Van'da 3 aylık kar esareti başladı
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Van'da 3 aylık kar esareti başladı

24.12.2020 10:47 | Son Güncelleme: 24.12.2020 11:01

Van'da 3 aylık kar esareti başladı 320 yerleşim yeri ulaşıma kapandı, uçak seferleri rötar yaptı Bahçesaray yolu trafiğe kapatıldı Van'da dün sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı nedeniyle 320 yerleşim yeri ulaşıma kapanırken, uçak seferleri ise rötar yaptı.

Van'da 3 aylık kar esareti başladı

320 yerleşim yeri ulaşıma kapandı, uçak seferleri rötar yaptı

Bahçesaray yolu trafiğe kapatıldı

VAN - Van'da dün sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı nedeniyle 320 yerleşim yeri ulaşıma kapanırken, uçak seferleri ise rötar yaptı.

Kent genelinde kar nedeniyle 149 mahalle ile 171 mezra olmak üzere toplam 320 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu, Van ve Hakkari çevrelerinin aralıklı kar yağışlı olması beklenilirken, yağışların Van çevrelerinde yerel olmak üzere öğle saatlerine kadar kuvvetli olacağının tahmin edildiği ifade edildi. Meteoroloji, gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesiyle birlikte gün boyu kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Uçak seferleri rötar yaptı

Kar yağışı uçak seferlerini de olumsuz etkiledi. Van'da yapılması planlanan uçak seferlerinin ise hava koşulları nedeniyle rötar yaptığı bildirildi.

Bahçesaray yolu trafiğe kapatıldı

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise merkez İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçeleri başta olmak üzere diğer ilçelerde kapanan yerleşim yerlerinde yol açma çalışmalarına devam ediyor. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler de gece saatlerinden itibaren yol temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz şubat ayıdan yaşanan çığ felaketleriyle gündeme gelen Bahçesaray yolu ise tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı.

Sabah saatlerinde kar örtüsüyle uyandıklarını ifade eden vatandaşlar, kar yağışının zirai açıdan önemli olduğunu ve bu yıl kar yağışının geçtiğimiz yıllara göre geç yaşandığını kaydetti.

Van'da 3 aylık kar esareti başladı
Van'da 3 aylık kar esareti başladı
Van'da 3 aylık kar esareti başladı
Van'da 3 aylık kar esareti başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YILMAZ SÖNMEZ

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