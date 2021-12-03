Van'da "3 Aralık Dünya Engelliler Günü"

VAN (AA) - Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Başkan Akman, mesajında, engelli olmanın toplumların değişmez bir gerçeği olduğunu ifade etti.

Her insanın birer engelli adayı olduğunu belirten Akman, şunları kaydetti:

"Bizler yerel yönetimler olarak engelli bireylerimizin her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. İmkanlarımız dahilinde yılın belli dönemlerinde engelli vatandaşlarımıza ücretsiz olarak tekerlekli sandalye dağıtımında bulunduk. Engelli kardeşlerimize engelsiz bir yaşam sunmak için çalışmalarımız devam ediyor. Hepimiz toplumumuzun birer parçası olan engelli bireylerimiz için daha duyarlı ve bilinçli olmalıyız. Bu vesileyle engelsiz bir gelecek için mücadele eden tüm vatandaşlarımızın, önündeki engelleri azimle, inançla aşan engelli kardeşlerimizin ve ailelerinin bundan sonraki yaşamlarında mutluluk ve huzur dolu bir hayat yaşamalarını diliyorum."

AA / Mesut Varol - Son Dakika Haberleri

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