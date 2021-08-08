Van'da 3 aracın karıştığı kazada 10 kişi yaralandı
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Van'da 3 aracın karıştığı kazada 10 kişi yaralandı

Van'da 3 aracın karıştığı kazada 10 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Zafer Tayfur - Haberler | Güncel

Van'ın Başkale ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 2'si çocuk 10 kişi yaralandı.

Van'ın Başkale ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 2'si çocuk 10 kişi yaralandı.

Van-Hakkari kara yolunun 85. kilometresindeki Örmetaş Mahallesi yakınlarında 31 B 5869 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 01 AFT 463 plakalı otomobil çarpıştı.

İki otomobilin yoldan geçen tıra da çarpması sonucu 2'si çocuk 10 kişi yaralandı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslar, yaralıları Başkale Devlet Hastanesine kaldırdı.

Otomobillerin kullanılamaz hale geldiği kazada, ekipler çevrede önlem alarak trafiğin kontrollü ilerlemesini sağladı.

Van'da 3 aracın karıştığı kazada 10 kişi yaralandı
Van'da 3 aracın karıştığı kazada 10 kişi yaralandı
Van'da 3 aracın karıştığı kazada 10 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Tayfur

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