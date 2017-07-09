Van'da 3.9 Büyüklüğünde Deprem

merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesi Tevekli Mahallesi mevkiinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Van'da 3.9 Büyüklüğünde Deprem

merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesi Tevekli Mahallesi mevkiinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem oldu

Kaynak: Dunya.com