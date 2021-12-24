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Van'da 3,9 büyüklüğünde deprem

Van'da 3,9 büyüklüğünde deprem
AA / Özkan Bilgin - Haberler | Güncel

Van'ın merkez Tuşba ilçesinde meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar yansıyan olumsuz bir durumun olmadığı bildirildi.

TUŞBA, VAN (AA) - Van'ın merkez Tuşba ilçesinde meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar yansıyan olumsuz bir durumun olmadığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Tuşba ilçesinde saat 05.26'da 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu depreme ilişkin, "Şu ana kadar yansıyan olumsuz bir durum yoktur" ifadesine yer verildi.

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AA / Özkan Bilgin - Son Dakika Haberleri

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