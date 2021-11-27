VAN'DA 3.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

VAN (DHA) - VAN'ın Muradiye ilçesinde sabah saatlerinde Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Van'ın Muradiye ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 06.59'da meydana geldi. Deprem, yerin 9,13 kilometre derinliğinde oldu. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

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VAN, (DHA)-

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