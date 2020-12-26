Van'da 3,8 büyüklüğünde deprem

Van'ın Çatak ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.31'de merkez üssü Van'ın Çatak ilçesi olan 3,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 11,52 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Çatak olan 3,8 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Depremin merkez üssü olan ilçedeki kırsal mahallelerde ekiplerin tespit çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan