Van'da 3,8 büyüklüğünde deprem
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Van'da 3,8 büyüklüğünde deprem

26.12.2020 13:43 | Son Güncelleme: 26.12.2020 13:43
Van'da 3,8 büyüklüğünde deprem

Van'ın Çatak ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Van'ın Çatak ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.31'de merkez üssü Van'ın Çatak ilçesi olan 3,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 11,52 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Çatak olan 3,8 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Depremin merkez üssü olan ilçedeki kırsal mahallelerde ekiplerin tespit çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Süleyman Soylu Mustafa Şentop Meral Danış Beştaş Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Erçel Aslı Tandoğan Furkan Palalı Kenan İmirzalıoğlu
Spor Ersun Yanal Burak Yılmaz Malcolm Thomas Bahattin Şimşek Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kız Ocak Ankara Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Van'da 3,8 büyüklüğünde deprem | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 13:46:26. #1.15#
title