Van'da 3.5 büyüklüğündeki deprem korkuttu
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Van'da 3.5 büyüklüğündeki deprem korkuttu

Van'da 3.5 büyüklüğündeki deprem korkuttu
Demirören Haber Ajansı / Behçet DALMAZ - Haberler | Güncel

VAN'da merkez üssü Tuşba ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

VAN'da merkez üssü Tuşba ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremi hissedenler kısa süreli panik yaşadı. 

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Van'ın Tuşba ilçesi Güveçli Mahallesi olarak saptadığı deprem, saat 11.23'te meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Depremi hissedenler dışarı çıkarak bir süre bekledi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.8, derinliğini ise 5 kilometre olarak bildirdi.


Van'da 3.5 büyüklüğündeki deprem korkuttu
Van'da 3.5 büyüklüğündeki deprem korkuttu
Van'da 3.5 büyüklüğündeki deprem korkuttu
Van'da 3.5 büyüklüğündeki deprem korkuttu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet DALMAZ

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