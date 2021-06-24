Van'da 3.5 büyüklüğünde deprem
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Van'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Van'da 3.5 büyüklüğünde deprem
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Van'ın merkez Tuşba ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Van'ın merkez Tuşba ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, merkez üssü Tuşba ilçesine bağlı Ağartı Mahallesi olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Sarsıntı saat 16: 59'da meydana gelirken depremin yerin 6.7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

(Yunus Tuğrul/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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