VAN'DA 299 KAÇAK GÖÇMEN VE 15 ORGANİZATÖR YAKALANDI - Haberler
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VAN'DA 299 KAÇAK GÖÇMEN VE 15 ORGANİZATÖR YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

VAN'da düzenlenen peş peşe operasyonlarda 6 günde 299 kaçak göçmen yakalandı, 15 organizatör hakkında adli işlem yapıldı.

VAN'da düzenlenen peş peşe operasyonlarda 6 günde 299 kaçak göçmen yakalandı, 15 organizatör hakkında adli işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, 6-12 Eylül tarihleri arasında kaçak göçmen ticareti yapan kişilere yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. Baskınlarda 299 kaçak göçmen yakalandı, 15 organizatör hakkında da adli işlem yapıldı. Yetkililer, kaçak göçmenlerin taşındığı 9 araca el koydu, ayrıca 135 bin 325 lira idari para cezası uygulandı.

VAN'DA 299 KAÇAK GÖÇMEN VE 15 ORGANİZATÖR YAKALANDI

VAN'DA 299 KAÇAK GÖÇMEN VE 15 ORGANİZATÖR YAKALANDI

VAN'DA 299 KAÇAK GÖÇMEN VE 15 ORGANİZATÖR YAKALANDI

VAN'DA 299 KAÇAK GÖÇMEN VE 15 ORGANİZATÖR YAKALANDI

VAN'DA 299 KAÇAK GÖÇMEN VE 15 ORGANİZATÖR YAKALANDI

VAN'DA 299 KAÇAK GÖÇMEN VE 15 ORGANİZATÖR YAKALANDI

VAN'DA 299 KAÇAK GÖÇMEN VE 15 ORGANİZATÖR YAKALANDI

VAN'DA 299 KAÇAK GÖÇMEN VE 15 ORGANİZATÖR YAKALANDI

VAN'DA 299 KAÇAK GÖÇMEN VE 15 ORGANİZATÖR YAKALANDI

VAN'DA 299 KAÇAK GÖÇMEN VE 15 ORGANİZATÖR YAKALANDI

VAN'DA 299 KAÇAK GÖÇMEN VE 15 ORGANİZATÖR YAKALANDI

VAN'DA 299 KAÇAK GÖÇMEN VE 15 ORGANİZATÖR YAKALANDI

VAN'DA 299 KAÇAK GÖÇMEN VE 15 ORGANİZATÖR YAKALANDI

VAN'DA 299 KAÇAK GÖÇMEN VE 15 ORGANİZATÖR YAKALANDI

VAN'DA 299 KAÇAK GÖÇMEN VE 15 ORGANİZATÖR YAKALANDI

VAN'DA 299 KAÇAK GÖÇMEN VE 15 ORGANİZATÖR YAKALANDI

VAN'DA 299 KAÇAK GÖÇMEN VE 15 ORGANİZATÖR YAKALANDI
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Haber: VAN'DA 299 KAÇAK GÖÇMEN VE 15 ORGANİZATÖR YAKALANDI - Haberler
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