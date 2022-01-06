Van'da 282 mahalle ve mezra yolu ulaşıma açıldı

VAN (DHA) - VAN ve ilçelerinde etkili olan Kar yağışıyla kapanan 287 mahalle ve mezra yolunun ulaşıma açılması için Büyükşehir Belediyesi karla mücadale ekipleri çalışıyor. 650 peronel ve 250 araç ile sürdürülen çalışmalarda yollardan 282'si, yeniden ulaşıma açıldı.

Kar kalınlığının kent merkezinde 10, yüksek kesimlerde 30 santimetreyi bulduğu Van ve çevresinde, kardan kapanan 148 mahalle ve 139 mezra yolunun ulaşıma açılması için Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışıyor. 650 personel ve 250 araç ile sürdürülen kar temizleme çalışmalarında, ana caddeler ve kaldırımlar temizlendi. Karla mücadele ekipleri, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan merkez ve ilçelere bağlı 287 yerleşim yeri yolunun 282'sini açtı. Kapalı kalan 5 yerleşim yeri yolunun da açılması için çalışmalara devam ediliyor.