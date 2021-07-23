Van'da 265 kilo eroin ele geçirildi

Van ve Hakkari polisi tarafından İpekyolu ilçesinde kapalı kasa kamyonette yaptıkları operasyonda 265 kilo 100 gram eroin ele geçirildi.

Van ve Hakkari polisi tarafından İpekyolu ilçesinde kapalı kasa kamyonette yaptıkları operasyonda 265 kilo 100 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Müdürlüğümüz ve Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; İpekyolu ilçesinde tespit edilen kapalı kasa kamyonette narkotik detektör köpeği 'Irmak' ile atama yapıldı. Yapılan detaylı aramada; 564 paket halinde toplam 265 kilo 100 gram eroin maddesi, ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak şüpheli M.Ü. ve G.Ü. isimli şahıslar hakkında gerekli işlemlere başlanılmıştır" denildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı